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参加2017年TEI博览会

梭罗家具制造业冀市场更活跃

【本报梭罗讯】西爪省梭罗市一些家具制造公司准备参加今年10月11日至15日在万丹省南丹格朗市印尼会奖展中心（ICE）举办的2017年印尼贸易博览会（TEI）。

印尼家具和手工艺品协会（HIMKI）中央理事会副总主席燕蒂（Yanti Rukmana）近日在梭罗说：“我们希望能重现过去的成功。原则上，梭罗市家具和手工艺品企业界准备在TEI博览会参展。”

由于最近几年家具业处于不景气状态，她希望家具制造公司参加2017年TEI博览会后，可以使家具市场更加活跃。

同一场合，贸易部国家出口发展总署促销和形象开发局欧洲科长巴卡斯（Bagas Haryotejo）称，鉴于我国家具出口有下降的趋势，贸易部长建议国内家具制造业通过TEI博览会能焕然一新。

“若观看出口趋势，家具总出口额只有38亿美元，或仅占非油气总出口额1320亿美元的2%，”他说。

巴卡斯续说：“家具总出口额同比下降，但环比增长1%。政府评价，家具制造商参加贸易博览会，将有机会扩大业务。”

有鉴于此，他呼吁家具出口商业参加TEI博览会。

“博览会可应对全球市场对家具产品需求逐步回暖的趋势。但对诸如欧洲的传统出口目的国，我国不要存太大的希望，但新兴市场比如中东国家和南亚国家，市场潜力非常大，”他如斯说。

此外，2017年TEI博览会主办方Debindomulti Adhiswasti公司代表布迪雅尔多（Budiarto Linggowijono）希望有1100个业者参加2017年TEI博览会，比2016年的参展商总数1066个有所增加。

他续说，2017年TEI博览会闭幕总交易额预期达11亿美元，比前一届实际交易额10.2亿美元更好。

“关于观众人数，公司定下的指标为1万6000至2万人次，比去年前来观展的1万5567人次更多，”布迪雅尔多如斯说。