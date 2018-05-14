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参加加拿大杂货和西部特产食品展

贸易部欲推动饮食品出口

【本报雅加达讯】贸易部通过我国驻温哥华的贸易促进中心（ITPC）参加加拿大温哥华会议中心举行的杂货和西部特产食品（Grocery & Specialty Food West ,GSFW）展览会，设法提高我国向加拿大出口的饮食产品。

我国驻温哥华的贸易促进中心主任拉菲卡·阿尔法妮（Rafika Arfani）表示，杂货和西部特产食品展览会是在加拿大的西海岸地区推介饮食产品的展览会。我国在该展览会推介国产优势饮食产品。

她对记者说：“我国驻温哥华的贸易促进中心携手印尼、加拿大，以及美国的生产商和分配商合作参加展会。”

上述展览会协助从事饮食部门的生产商与分配商，以及零售商互相交流，以致他们能扩大商业网。

她续说，所推介的我国产品是具有独特性的产品，并受到参观者，包括潜在买家的欢迎。一些买家亦向每个参展商要求详细咨询。

今年有300余参展上述杂货和西部特产食品展览会，而观展人数达到5000人。参展者来自著名饮食产品工业家，如国际品牌生产商、供应商和物流业，以及批发业的设备和工具。

“参加展览会之后，我们希望，当地消费者能见识我国的产品，以致协助扩大我国产品在加拿大西区的市场份额，”她这么说。

2018年1月至3月份期间，加拿大从全世界进口的饮食产品总额达到63亿美元，同比48.5亿美元上升30%。

此外，在同期间，加拿大从我国进口的食品总额达到4843万美元，比2017年的4239万美元上升14.50%。