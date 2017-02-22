Wednesday, February 22nd, 2017 | Posted by

参与开拓基础设施项目 政府保证私企有利可图

Bambang Brodjonegoro(左)与西爪副省长Dedy Mizwar

Bambang Brodjonegoro(左)与西爪副省长Dedy Mizwar

 

【本报雅加达讯】国民建设规划部长班庞(Bambang Brodjonegoro)保证，参与开拓基础设施项目的私企有利可图。

在刚发布的方案中，即非预算投资融资(PINA)，为提高私企的意愿，政府保证利润至少13%。日前，班庞在雅加达说，“该非预算投资融资方案具有商业吸引力。”

他解释说，在非预算投资融资方案中，政府将向私营部门释放所有进程，从融资直至施工。

PINA资金方案将具有直接融资性质，不再利用贷款融资或政府的援助。但是政府对项目完成期限的干预，班庞说将更加宽松。

该刚由国民建设规划机构(Bappenas)推出的方案中，政府亦不保证通过印尼基础设施保障(Penjaminan Infrastruktur Indonesia)公司的项目资金。

比起旧方案有不同之处，即政府和企业实体的合作，对私营投资者提供额外的设施，即扶持资金现金奖励，以便降低承担亏损风险。班庞说，“我们给予选择，俾使私营部门能作出贡献。”

一些国营企业已承诺参与预算投资融资方案。他们是Waskita Toll Road 公司，Taspen上市公司和Sarana Multi Infrastruktur(SMI)公司将合伙注资跨爪哇高速公司的四个路段。TaspenSMI 各投资2兆盾和1.5兆盾。上述财团已筹集建设需求16兆盾的9.5兆盾资金。

政府致力于促使私营部门参与是最后的方法，以便弥补在基础设施建设中的预算不足。2014-2019年政府为兴建全部的基础设施约需5000兆盾。而国家仅能最大资助1978.6兆盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=175945

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