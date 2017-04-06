Thursday, April 6th, 2017 | Posted by

去年Japfa Comfeed净销额
同比飙升10.8%达27.1兆盾

【本报雅加达讯】去年，家禽和家畜饲养业混乱情势，并没有动摇Japfa Comfeet Indonesia公司业务，该公司净销额仍高达27.1兆盾，比2015年同期的25兆盾飙升10.8%。

除去各种费用和开支后，去年，印尼Japfa公司净利达到2.17兆盾，该数目是2015年达5240亿盾的4倍，去年的净利创最近5年来最高纪录。

日前，印尼Japfa公司经理马库斯.古斯比延多.史迪亚达尔玛（Marcus Kusbyanto Setyadharma）解释说，家畜饲料业务占公司总销售的45%份额。“不管在去年充满动态的情况，家禽饲料业仍成为支撑工业的主要支柱。”

他声称，去年，飞禽部门在销售面值方面贡献最大，但家畜饲料部门却成为公司去年盈利的主要项目。

其余的55%销售来自印尼Japfa公司另外5种行业，家畜饲养业和其消费产品占30%，一日雏鸡（DOC）占11%，牛饲养业占4%，水产养殖业占6%，以及贸易行业占4%。

据了解，政府去年 开始严格贯彻落实家畜饲料的商业条规，例如，限制饲料原料的玉米进口，直至销毁一日雏鸡和和种鸡，压低产量过剩情势。事实证明，印尼Japfa公司有能力克服困难，以致去年，该公司业务仍能增长。

马库斯续称，今年，印尼Japfa公司已准备数项商业策略，举例，公司将提高生产效率和减少库存，将精打细算资本支出，也为融资寻求低利贷。“印尼Japfa公司将为近日内到期的义务进行再融资。”

印尼Japfa公司经理部觉悟到，今年家畜饲料工业仍将面对严峻的挑战，尤其是政府将全面封闭玉米进口渠道，以致，家畜饲料生产商仅能购买国内生产的玉米作原料。

为此，印尼Japfa公司将依赖玉米储存仓库，目的是为保持原料需求的存量。目前，该公司在14个地点拥有储藏库，今年，印尼Japfa公司将增加6座能容纳4万2000吨的新仓库。

除了兴建玉米储藏库之外，印尼Japfa公司也将兴建烘干设施，兴建1台每日能烘干1000吨玉米的设备，须投资150万美元至250万美元。

通过上述种种方法，印尼Japfa公司希望能保持盈利，虽然今年业务挑战仍相当严峻和与前几年相同，但该公司有信心，今年至少能达到10%增长指标。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=179619

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