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去年BEI净利增长192.37％

【本报雅加达讯】去年印尼证券交易所（BEI）的净利达3448亿盾，比2015年同期的1187亿8000万盾增长192.37％。

印尼证交所董事总经理铁托（Tito Sulistio）

周三在雅加达称，该利润的上升是由收入的提高所支持，达1兆4200亿盾，比2015年同期的1兆560亿盾增长34.50%。

与此同时，去年经营费用达1兆3400亿盾，比2015年同期增长11.10%。虽然增加，但印尼证交所能够获得比2015年更大的营业收入。

“印尼证交所的营业收入增长21.55％。这可从去年日常交易均值的上升看出，即达7兆4900亿盾，比2015年同期的5兆7600亿盾更高。”

铁托补充说，在推行其政策时，印尼证交所推动运行的效益和效率，其中之一是最大限度的使用办公处空间，目前也用于子公司及联营公司的办公处，以及为举办大事件而使用“BEI大厅”。

“虽然公司促进效益的原则，来实施营运活动，但不减少印尼证交所对本市场行业发展的贡献。”

铁托称，印尼证交所继续透过各种活动，包括数据中心、信息服务与资本市场的宣传活动，发展成员。该贡献价值占资本市场发展成本总额的30％。

“我们希望，该积极的业绩将继续，以致能够实现印尼证交所的大梦，即在2020年成为东南亚最大的证交所，”铁托这么说。

此外，印尼证交所也希望能够加速利益相关者和政府共同发展我国资本市场，从而达到我国民众的各个层面。

“资本市场的作用将在股权均衡化，而广泛的提高民众福利方面的策略，”铁托如斯说。