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去年2月至今年2月进口达1250万吨

我国是最大小麦进口国

【本报雅加达讯】最近1年来，我国成为最大的小麦进口国。根据美国农业部（USDA）数据，去年2月至今年2月期间，我国小麦总进口量达到1250万吨，该进口量排挤世界传统最大小麦进口国埃及（Mesir）。

作为比较，此前，在2016年/2017年期间，我国小麦进口量1020万吨，该数量比埃及的1120万吨小麦进口量更低。

但去年和今年初的小麦需求剧升，因饲料原料的需求持续提高的缘故，另一方面，政府禁止玉米进口，使饲料工业转移使用小麦替代玉米。

我国传统的小麦供应国是澳洲占47%、黑海区/乌克兰（Ukraina）占20%、加拿大占17%、美国占12%和其它占4%。

印尼面粉商协会（Aptindo）执行经理拉特娜.莎莉.洛比斯（Ratna Sari Lopis）对记者称，美国农业局推出的数据，已包括供饲料用的数量。

与此同时，供面粉需求的小麦，每年进口增长5%至6%。“小麦进口量提高是在禁止玉米进口之后，以致，饲料工业和转移使用小麦。”

她续称，我国作为热带国家，并没有生产小麦，因此，进口成为唯一的选择，俾能足够供应该粮食需求。

有关小麦进口和配额推荐书发布，她认为，为动物饲料原料需求进口更正确。“如果这一向以来，进口小麦是作为粮食需求，不需要进口配额，我们也不赞同有配额。”

Bogasari Flour Mills公司执行经理弗朗西斯.威利朗（Franciscus Welirang）补充说，美国农业部阐明我国是最大的小麦进口国，并不是因面粉，而是因饲料工业需求。“这是因政府禁止进口玉米。”

他声称，去年，饲料工业进口的小麦剧升至300万吨，与此同时，供食品加工业进口的小麦仅大约800万吨。

贸易部长英卡尔迪亚斯多.鲁基托(Enggartiasto Lukito)称，有重新安排小麦进口的要求。“通过统筹会议，我受促重新安排小麦进口事宜。”

英卡尔声称，在安排小麦进口之前，初步他对小麦统一系统编号（HS）进行审查，因供饲料的小麦进口统一系统编号不同于供食品加工，他怀疑有人安排操纵该统一系统编号。