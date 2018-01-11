Thursday, January 11th, 2018 | Posted by

去年11月份实际销售指数增长2.5%
央行称零售销售趋于好转

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)记载，201711月份的零售销售仍增长乏力，然而却趋于好转。

这可从201711月份的实际销售指数(IPR)同比增长2.5%反映出来，比201710月份的销售同比增长2.2%更好，在20177月份的零售销售曾一度负增长为-3.3%

日前，央行通信部门执行主任阿古斯曼(Agusman)在央行官方声明中称，“增长主要源头是来自同比增长7.8%的食品和饮料组，以及增长5.8%的车辆燃料。”

他披露，其它组合的零售销售仍负增长，缓慢的下降速度。预计零售销售增长将于201712月份继续增加，而其实际销售指数更高，即同比增长2.6%

央行亦记载，2017年第四季度期间，零售销售比上季度的有所上升。他说，“ 2017年第四季度期间的零售销售年度平均增长为2.4%，比仅增长0.2%的第三季度有所改善。”

他说，第四季度增长提高主要是来自食品饮料组合，烟草，车辆燃料，以及服装分组的销售增长提高。

虽然2017年第四季度的零售销售远比达到9.5%2016年同期更低，201711月份零售销售年度增长的提高出现在大部分的城市，上升最高的是在加里曼丹的马辰(Banjarmasin)

调查成果亦有迹象表明，在未来的三个月内，零售商价格上涨压力的降低。该迹象可从未来三个月的价格预期指数(IEH)152.8，低于上月的154.9显示出来。

阿古斯曼表示，“出现上述价格上涨压力的降低预期，是由于零售商推测2018年正月份的电费，液化天然气，和燃油价格将会上涨的结果。”

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