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去年糖业收入达1.7兆盾

RNI对增加糖产量表示乐观

【本报茂物讯】国营农业控股公司（Rajawali Nusantara Indonesia/RNI）对增加糖产量和糖厂能有效运营表示乐观。

RNI公司总经理帝迪克（Didik Prasetyo）昨日在茂物举行全国糖业研讨会上说：“去年公司来自糖业的收入达1.7兆盾，或占公司总收入7兆盾的22%。”

他解释，RNI是从事4项领域，即农用工业、分销和贸易、制药和医疗设备业务，以及公司经营的最新业务房地产业务。

RNI在农用工业，经营3座糖厂。帝迪克称，糖业收入对公司总收入作出的22%贡献，意味着公司要维持在国内糖业的地位。

“有鉴于此，公司对提高在糖业的业绩表现至关重要，以致对公司总收入作出更大贡献，”他说。

帝迪克续说，国内糖厂遇到的一些问题，比如世界糖价低迷，对国内供求状况带来影响。

最近三年，国内糖业发生了很多混乱，其中白糖销售低迷。更何况，RNI仓库里储存的糖储备是来自去年的糖储备6100万吨。

“大量的糖以低价出售，”他说。

进一步，RNI公司在教育和研究领域与茂物农业大学（IPB）建立合作关系，来协助国内糖业提高竞争力，尤其是为面对工业革命4.0。

“国内糖业需要创新和创新技术，来产生一个综合的解决方案，”他说。

IPB大学校长阿里夫（Arif Satria）称，为面对工业4.0时代，糖业要加快信息通信技术在各个方面，即生产流程、物流配送、投资、综合研究的应用，来提高产能。

除此之外，鉴于国内糖业面临的问题更多的是社会问题，那么通过农民援助提供教育的计划起着重要作用。

“若国内糖业实施工业革命4.0，要同时帮助农民提高产能，所以工业和农民可以互相支持，”阿里夫如斯说。