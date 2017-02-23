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去年第四季消费者信心指数120

我国仍居世界第四高

【本报雅加达讯】去年第四季度我国消费者信心指数(IKK)从第三季度的122降至120。虽然是下降两个点，我国仍然是全球五大最乐观的国家。

最近尼尔逊国际调查研究机构的研究成果显示，我国的位置处于印度(136)，菲律宾(132)和美国(123)之下，或正确的是排名第四，或比越南(112)更高。

印尼尼尔逊总经理阿古斯.努鲁汀(Agus Nurudin)称，我国消费者信心指数的下降，由于两件事，即有关在未来12个月内的个人财务状况(KKP)的乐观情绪得分为81，比上季度下降三个点，和未来12个月内的购买欲望得分为59， 比上季度下降一个点。

与此同时，自2016年第三季度，有关在未来12个月内就业前景的乐观情绪稳定得分为68。

他解释说，去年最后季度，有关经济衰退的我国消费者的认知也恶化。我国消费者认为，目前国家正处于经济衰退的状态，比只有47%的上季度升至54%。

此事影响到消费者支出他们的储备资金的方式，消费者使用储备资金来存入较少。如果在2016年第三季度有77%我国消费者选择使用其储备资金来储蓄的话，则在第四季度该数目降至71%。

另一方面，消费者使用储备资金在股票市场或信托基金投资，由第三季度的28%，在第四季度小幅上升至30%。