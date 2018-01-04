Thursday, January 4th, 2018 | Posted by

去年我国纺织品出口超指标达124亿美元

连续两年期间陷入困境后，2017年我国纺织品与纺织产品(TPT)的出口上升，总值达124亿美元。

连续两年期间陷入困境后，2017年我国纺织品与纺织产品(TPT)的出口上升，总值达124亿美元。

 

【本报雅加达讯】连续两年期间陷入困境后，2017年我国纺织品与纺织产品(TPT)的出口上升，总值达124亿美元，比2016年的118.7亿美元提高4.4%。该数额超过工业部定下的120.9亿美元和印尼纺织业协会(API)118.7亿美元指标。

该上升是由来自东盟，日本，中国，和美国的需求增加所支撑。这是与纺织品质量的提高分不开的。

与此同时，工业部预计纺织品出口继续上升至2019年。今年制订纺织品出口指标为135亿美元，接着于一年后再升至150亿美元。作为密集型工业的分部门之一，亦拟订纺织品与纺织产品行业吸纳的劳动力，由2017年的273万人于2018年升至295万人。然后于2019年，预测劳动力数量将达到311万人。

去年，纺织品与纺织产品行业列入四大吸纳劳动力最大的制造业分部门。制造业的劳动力总共为1700万人，纺织品与纺织产品行业排名第三，在总共330万人的加工饮食品工业，和300万人的机动车工业以下。而排名第四的是以木材和藤条为原材料的家具业共250万人。

在另一方面，印尼纺织业协会在制订出口指标上更保守。预计今年的纺织品出口停滞不前。然而，出口可能上升至两倍，如果我国与主要出口市场之一的欧盟建立自由贸易协议(FTA)的话。

 

 

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