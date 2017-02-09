Thursday, February 9th, 2017 | Posted by

去年我国收支预算顺差120亿美元

Agus Martowardojo

Agus Martowardojo

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)记载，2016年我国收支预算(NPI)出现顺差120亿美元。该数字远高于2015年的收支预算。

央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)日前于雅加达称，“2015年我们的收支预算逆差10亿美元。现在2016年处于顺差120亿美元范围。”

有如央行网站所摘引的，我国收支预算是记录某特定期，我国人口与非人口之间的经济交易统计数字。

我国收支预算交易包括经常帐，资本交易，和金融交易。

2016年第四季度的经常帐赤字(CAD)0.8%，如此一来，在2016全年的经常帐赤字为占国内生产总值(GDP)1.8%

阿古斯说，“由于第四季度经常帐超过我们的国内生产总值而降至0.8%，因此全年处于占国内生产总值的1.8%，”

阿古斯预计，今年的经常帐赤字将扩大至2.4%。虽然如此，他深信，上述数字仍在安全极限。

他说，“这使先前我们的经常帐赤字1.8%，可能将升至占国内生产总值的2.4%，但是一般来说仍在占国内生产总值的2.5%以下。”

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=174827

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