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去年存款担保机构资产达80兆盾

【本报雅加达讯】去年存款担保机构（LPS）的资产达80兆盾。2005年政府的最初资金4兆盾。存款担保机构董事执行副总经理 Poltak L Tobing 称，该资产的业绩被认为还不足以援助在危机时的银行资产。

Poltak称，该保费的数额还不够，因仅占银行短期存款总额的1.48％。如果占银行业第三方存款者资金（DPK）总额的2.5％目标，存款担保机构的资产理应超过110兆盾。

有了该资金，为了清算银行，存款担保机构回收率至少应该15.23％。至今，银行破产是由于欺诈的结果。

在一年内，存款担保机构可清算至少三家庶民信贷银行（BPR）。“去年，我们已支出保费资金约1兆盾，清算71家银行。其中四家银行是在东爪哇与多数是在西爪哇的庶民信贷银行。”

从账户数量来看，今年元月，存款担保机构所保障的2亿个账户的存款价值达4897兆盾，比2012年1亿个账户的2812兆盾增长两倍。Poltak称，随着去年4月份，金融系统危机处理和预防法令(PPKSK)条例被批准后，目前存款担保机构正研究通过发行债券增加资产资金的选项。

虽然如此，Poltak称，如果经济陷入危机，这些选项才能实施。“如果存款担保机构拥有的资金减少，不能转换债务因为资金完了。其中方法之一是寻找其它各方的资金来源，弥补该缺口。”