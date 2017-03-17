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去年国油业绩亮丽 获净利42兆盾

【本报雅加达讯】2016年国营石油北塔米纳(Pertamina)公司显示亮丽的业绩。这可从获得急剧增加的利润看出来。

此前担任北塔米纳暂摄总经理的天然气主任燕妮(Yenni Andayani)

称，北塔米纳已获取净利31.5亿美元约合41.8兆盾。若与2015年所获的净利14.2亿美元的话，上述数字急剧上升。日前，她在雅加达，北塔米纳总部大厦说，“对2016年的业绩，感谢真主，我们的业绩被评极佳。主要是来自财务方面。”

其实，2016年北塔米纳的收入下降。2015年录志的收入为417.6亿美元，而在2016年却降至364.9亿美元。

然而，燕妮说，北塔米纳还能获得庞大的净利，是因为全行业效益。从财务方面的效益总额达26.7亿美元。

她补充称，“我们感激北塔米纳的员工，我们可以节省。除了效率外，北塔米纳的业务活动亦能良好的运行。”

北塔米纳的营业利润亦由39.2亿美元增加至61.9亿美元。而税息折旧及摊销前利润(EBITDA)

录志由12.28%上升至20.73%。