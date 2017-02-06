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去年国内生产总值达12,406兆盾

国民人均收入4796万盾或3,605美元

【本报雅加达讯】中央统计局（BPS）公布，2016年国内生产总值达12,406兆盾，国民人均收入4796万盾或3,605美元。

周一（6/2）中午，中央统计局局长克朱.苏哈里延多（Kecuk Suhariyanto）在雅京中区中央统计局总部的新闻发布会上说：“2016年印尼经济增长达5.02％，比2015年的4.88％略高。

据他说，从生产的角度来看，最高增长的是金融服务业及保险业达8.90％。最高支出增长的是非盈利机构的家庭消费支出达6.62％。

总的来说，2016年经济增长主要由两方面来支持，即生产和支出方面。从生产方面，采矿业和采石业随着生产的提高而提高，从2015年的负增长，到了2016年增长1.06％。

此外，随着发电站的建设，电力与煤气供应也随着增加。随着船只与航线的增加，交通运输与仓库也录得增长。随着贷款和存款的增加，金融服务业也增长。

在支出方面，家庭消费支出有所增加，这可从客车销售量的高增长看得出来。

此外，在几个地区实行同步地方首长选举，非盈利机构的家庭消费支出也增加。