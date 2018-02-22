Posted by admin

原计划进口2万吨大米

明日抵苏北仅1万吨

【本报棉兰讯】依原来计划，今年2月17日至20日将有1万吨进口大米抵达北苏门答腊，推迟2月23日才能抵达北苏门答腊。

日前，国粮署（Bulog）北苏省第1工作区主任本胡尔.恩凱米（Benhur Ngkaimi）在棉兰（Medan）称，“根据最后的消息表示，进口北苏门答腊的大米今年2月23日才能抵达，国粮署仍在等待进一步的消息。”

他坦言，原计划将进口2万吨大米，事实证明，2月23日只有1万吨抵达，其余将逐阶段进口。“肯定是，国粮署仍在等待那批进口大米，依原来进口计划，北苏门答腊的大米配额为3万4000吨。”

他强调说，该进口大米将储藏于国粮署仓库内，将符合其用途运营。

日前，北苏门答腊分销商和市场的大米储备足够安全，尤其是北苏门答腊的收成季节将持续直至4月份，而且，本星期从泰国逐阶段进口大米将使储备更安全。北苏省贸易和工业局局长阿尔温（Alwin）阐明，“虽然，中等大米价格每公斤9500盾至1万盾，但已开始有降低趋向，最主要的是大米储备量相当充足。”

根据马露姑（Maluku）区国粮署区域公众服务单位主任阿尔敏.班查尔（Armin Bandjar）称，至今，安汶市（Ambon）和周遭地区传统市场各商贩销售的米价，仍在大米最高零售价（HET）之下。“政府指定的大米最高零售价，中等大米每公斤1万250盾，优质大米每公斤1万3600盾。”

根据国粮署马露姑区域单位工作人员在市场的调查结果，没有任何商贩的大米售价在最高零售价之上，不论是中等大米或者是优质大米。“只有马露姑区中央统计机构工作人员，为通货膨胀（inflasi）的发展在市场调查大米价格，但须与马露姑区国粮署价格一样。”

他声称，“无论如何，每日都有马露姑区国粮署工作小组进行调查和核实，甚至，至今，马露姑区国粮署仍在传统市场进行市场调控（OP），以每公斤1万盾价格出售大米。”