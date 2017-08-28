Monday, August 28th, 2017 | Posted by

印度调升棕榈原油进口税
对我国上市公司的业绩影响不大

【本报雅加达讯】印度政府把棕榈原油(CPO)进口税由7.5%调升至15%的政策，震撼国内棕油生产商。但事实证明对国内棕榈上市公司不太有影响力。

我们不妨看看，Sawit Sumbermas Sarana 上市公司(股代号SSMS)，虽然有向印度出口棕榈原油，但该公司坦承，上述出口可说很少。以致对该棕榈企业的业绩的影响不太显著。

日前，SSMS董事总经理Vallauthan Subraminam 称，“我们向印度的出口占SSMS总出口量还不到10%。”

尤其是，当进行买卖合同时，上述进口税将由买家承担。因此对SSMS也没有加重负担。

与此同时， Sampoerna Agro 上市公司(股代号SGRO)坦承，不曾向印度出口，以致上述印度政府的政策，对该公司的业绩没有影响。

SGRO投资者关系Michael Kusuma称，“在直接上，我们没有感觉到，因不曾向该国出口。”

虽然数家上市公司坦承没向印度出口棕榈原油，但上述宝莱坞国却是棕榈原油及衍生产品的最大出口目的国之一。

根据我国棕榈油企业家协会(Gapki)的数据，2017 上半年，向印度的棕榈原油及衍生产品出口达380万吨。该数字比2016年同期的260万吨急剧上升43%。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=191615

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