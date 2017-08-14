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印度尼西亚证券交易所

使用五菱公牛为公司新图标

【雅加达安达拉通讯社8月13日】8月13日，印度尼西亚证券交易所PT Bursa Efek Indonesia (BEI)正式使用五菱公牛（Banteng Wulung）为公司新图标之后，立即吸引了大量雅京民众自拍的新背景。除了选站在五菱公牛为雕像旁边拍照，民众在假日也争前恐后，纷纷选择在由佐科威总统于2017年8月13日在亲自在黑色石板上签署的位置拍照。

周日（13日），出席印度尼西亚证券交易所公司新图标揭牌仪式的有我国金融商业重量级领导层，即经济统筹部长达尔敏·纳苏迪安（Darmin Nasution），财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati），金融服务管理局(OJK)专员委员会主席 魏姆博·桑托索（Wimboh Santoso）和印度尼西亚证券交易所公司总经理提托.苏利斯迪约(Tito Sulistio) 。他们还约好穿上亮丽的红色衬衫，希望我国股市，鸿运当头，继续上涨走红。

印度尼西亚证券交易所公司总经理提托.苏利斯迪约介绍说，约7吨重，由巴厘岛雕刻艺术家从几百年前的木材化石材料制成的五菱公牛，象征着吉祥盛意，希望我国股市呈现一片欣欣向荣的美景。