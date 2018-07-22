Sunday, July 22nd, 2018 | Posted by

印度尼西亚经济基本面仍稳定
摩根大通再次上调我国债务评级由中性至超重

【本报雅加达讯】国民经济继续获得积极情绪。在这众多全球压力之际，摩根大通银行和公司(JP Morgan Chase Bank & Co)再次提升我国债券或债务评级的建议。

在日前的摩根大通报告中，债券评级建议由中性(netral)水平调升至超重(overweight)。该建议比20171月份的类似建议更高。当时摩根大通把我国的建议从减持(underweight)提升至中性。

该摩根大通的建议提供一个信号，我国宏观经济基本面被评为强劲。摩根大通亦认为，我国具有高潜在的经济增长率。上述报告写道，“藉着经济改革，印尼的债务占国内生产总值(GDP)的比率也很低。”

只不过，摩根大通亦记载，摩根士丹利资本国际(MSCI)的我国指数已经下跌18%

摩根大通写道，“这是为了定价投资者对两个双赤字(对外贸易赤字和预算赤字)的担忧，上涨的世界油价，G3国家政策正常化，和已经很高的估值。”

虽然如此，摩根大通看到外资流出已经缓和，特别是在国家有价证券(SBN)。因此，摩根大通认为现在是投资者再次进入国家有价证券和股票的时候了。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220613

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