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印度尼西亚央行记载

4月份银行业信贷增长9.8%

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)记载，至2017年4月份，银行业贷款的发放同比增长9.8%。而第三方存款者资金(DPK)的增长更高同比达10.2%。

央行行长助理艾汶.利延多(Erwin Rijanto)解释说，至2017年4月份，贷款增长已显示积极趋势。而外币贷款也已不再负增长了。

日前，他在雅加达称，“对盾币贷款，其增长已达11%，且外币贷款开始积极启动。”

与此同时，金融服务管理局(OJK)专员委员会主席慕利亚曼(Muliaman D Hadad)称，贷款增长已显示好转的趋势。其中的一个原因是外币贷款的增加。他希望至今年底，外币贷款会再正常增长。他说，“我们希望再恢复正常，此前，由于大宗商品价格下跌结果而有所下降。”

慕利亚曼称，导致外币贷款提升的因素是，进出口和贸易融资活动上升。此前企业家难以在国外进行贸易活动，结果外币贷款下滑。但是今年却开始提高。何况是，预计全球经济增长上升，以致能促进对外贸易的改善，且对外币贷款会有影响。总的来说，金融服务管理局制订指标，至2017年底信贷增长在9至12%的数字。而上述贷款增长的支持因素之一是基础设施部门。