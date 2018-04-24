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印度尼西亚举办亚太地区热带雨林峰会

【日惹4月23日综合讯】第三届全球亚太地区热带雨林会议，周一（4月23日）在日惹举行，本届会议主题为“保护森林资源和人民生命财产安全，促进经济增长。”来自全球五大洲39个国家的逾一千名代表应邀赴会。

我国环境与林业部长西蒂努尔巴亚（Siti Nurbaya Bakar），在环境与林业部长西蒂和日惹特区政府副省长巴杜卡阿拉姆十世、澳大利亚环境和能源部长Josh Frydenberg等国内外特邀嘉宾陪同下，主持会议启动仪式。

Josh Frydenberg在会议上致词时表示，2017年巴黎气候变化协议强调，森林资源保护应对全球气候变化变暖及影响的重要性。全世界国家必须根据巴黎气候变化协议，携手合作竭尽所能减少森林的砍伐和建立一个合作平台协助其他国家应对热带雨林缩减的现象。热带雨林是地球上一种常见于赤道附近热带地区的森林生态系统，是地球上抵抗力稳定性最高的生物群落，常年气候炎热，雨量充沛，季节差异极不明显，是世界上大于一半的动植物物种的栖息地。

热带雨林无疑是地球赐予人类最为宝贵的资源之一。由于现时有超过25%的现代药物是由热带雨林植物所提炼，所以热带雨林被称为“世界上最大的药房”。西蒂部长在致辞中也解释说，我国政府积极实施“社区林业计划”提供社区居民合法的经营管理和保护森林。政府拟定指标，直到2019年，通过“社区林业计划”，政府将推行420万公顷面积的森林，供社区居民种植和适当利用森林资源，意在促进社区经济增长，改善人民群众生活水平和保护生态环境。