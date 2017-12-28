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印尼V+国际与中国上海香燕食品有限公司

签署战略合作伙伴协议书

【本报周孙毅报道】12月27日，印尼简一贸易有限公司（V+国际）与中国上海香燕食品有限公司，在万登省丹格朗CBD Lot 3 Gading Serpong Jl.Gading Raya Boulevard Cluster Eat & Chat签署战略合作伙伴协议书。

印尼V+国际投资人王红，以及中国上海香燕食品有限公司董事长王强分别代表双方公司，就燕窝产品质量保证、明确质量责任，维护企业安全生产销售在协议书上签字。

王强致辞表示，目前印尼金丝燕的生态环境需要更进一步加强保护，以健康良性长久的发展把优质的燕窝原料输入到中国。相信，中国在未来将由生活需求转变成高标准高品质需求。希望印尼和中国的燕业同仁一起努力促进两国燕窝文化知识的交流，一起努力维护市场健康发展，通过燕窝的贸易往来，促进两国人民的友谊，更加符合“一带一路”的发展。

印尼V+国际投资人王红表示，印尼有丰富的燕窝资源，有规范化的标准清洗挑毛工厂，把优质的燕窝原料输入到上海香燕即食燕窝加工厂，更进一步达成战略合作关系，V+创立的即食燕窝品牌，一、优秀的设计团队，优秀的管理团队，安全健康营养丰富、高质量的产品。未来将登陆中国、美国、新加坡、澳洲、印尼、香港、澳门等国家和地区，积极打造印尼燕窝优质品牌形象，促进中印两国的经济贸易发展提供强有力的支持，造福世界人民，为人类健康生活食品品质保障发挥重要贡献！

王强续称，传说中国第一个吃燕窝的人是明朝航海家郑和。郑和的远洋船队在海上遇到了大风暴，停泊在印尼群岛一个荒岛处，食物紧缺。无意中发现荒在断石峭壁上的燕窝，于是命令部属采摘，洗净后用清水□煮，用以充饥。数日后，船员各个脸色红润，中气颇足。于是船队回国时带一些献给明成祖，燕窝也自此一举成名，此后，燕窝便成为达官显贵专享。从容颜不老的慈禧太后到仪态万千的宋美龄每天食用燕窝到历代贵妇名媛的滋身养颜滋补的首选，燕窝也成为永葆青春、延缓衰老的传奇代名词葆青春的美颜圣品。

据中国名医中医书籍记载:燕窝有益气、和中、润肺、开胃、化痰、止嗽、添精、补髓等效果。600年来，历朝历代的数十部中医中药典籍均有记载“燕窝性平、味甘，入肺、胃、肾经”等食疗功效。燕窝有养阴、润躁、益气、补中、养颜等五大功效。补而不峻、不燥、不腻，四季均可食用。

现代科学检验燕窝含有丰富的唾液酸，水溶性蛋白质，总膳食纤维等等综合性重要的营养物质，燕窝酸也是大脑神经的重要营养物质，而燕窝中的唾液酸含量高达11%，“吃燕窝”是人类大量获取天然金丝燕中唾液酸的唯一途径。

燕窝对女性孕妇幼儿老人增加营养和调理身体健康营来说，燕窝是“能将幸福写在脸上”的神奇之物。

古有丝绸之路郑和下西洋，今有习主席倡导的一带一路。中国习近平总书记在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲时表示：为了使各国经济联系更加紧密，相互合作更加深入，发展空间更加开阔，将与创新的合作模式与东盟国家共同建设“丝绸之路经济带”以点带面、从线到片、逐步形成区域大合作，而随着中国和印尼两国的经济贸易双边关系的友好往来，燕窝也形成了印尼的新兴产业，通过中国与印尼的交流使得燕窝行业发展更快，印尼作为原料原产地，在专业技术人员和国家管理下，燕窝的生态环境更加健康发展。

印尼简一正是在搭乘中国发展的列车与中国知名即食燕窝生产企业─上海香燕食品有限公司，签约成为战略合作伙伴，加大了好燕窝印尼产，深加工中国造，V+产品走向世界。

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