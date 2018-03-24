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印尼Barata公司与西门合作

制造制糖厂涡轮机

【本报泗水讯】印尼Barata公司与总部设在德国慕尼黑的其中一个世界大型工业公司─西门子公司（Siemens AG）进行合作，制造制糖厂涡轮机。

印尼Barata公司总经理希尔米（Silmy Karim）在泗水对记者表示：“这项合作对印尼Barata公司非常重要，巩固印尼Barata公司身为制糖业方面仍存在的局面，”

他解释说， 国营企业部矿业、策略性工业，以及媒体业务部门助理法查尔（Fajar Harry Sampurno）见证了印尼Barata公司与西门子股份公司Siemens Aktiengesellschaft签署战略合作协议（Strategic Alliance Agreement）。

“合作制造涡轮机，将使印尼Barata公司成为西门子公司的策略性伙伴，而Simon Kemnitzer代表西门子公司签署该合作协议，”他这么说。

他解释说，进行合作对从事制造业的其中一个国营企业，印尼Barata公司带来良好机遇，以致能支持这一向以来已拥有的权限来扩充糖业。

“四门子公司指定我们作为策略伙伴是因为我们在制糖厂工业已拥有丰富的经验，并在维修和制造糖厂部件的能力，直到兴建制糖厂的生产能力达到1万5000吨甘蔗/每日（tcd），”他说道。

按照计划，上述涡轮机将使用在印尼Barata公司正兴建的制糖厂项目。

法查尔声称，与西门子公司进行合作之后，印尼Barata公司将成为向东盟国家供应西门生产的涡轮机的国家。

“这是长期的合作计划，以致未来印尼Barata公司能改变成为西门涡轮机产品在全球市场的供应商，”他称。

与此同时，西门子公司代表Simon Kemnitzer希望，双方通过西门涡轮机产品更多使用国产组件含量（TKDN），能提高印尼在生产涡轮机的能量。

“我们的目标是为提高印尼知识和印尼组件含量，以及推动未来印尼工人能向东盟的其他国家出口这样工具，”他称。

他希望，印尼Barata公司能模仿西门公司已取得的扩张步骤，即是在印尼Pulomas和芝勒贡地区建设工厂，不仅向印尼供应涡轮机产品，而且向东南亚和埃及国家出口涡轮机产品。