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印尼驻华大使 在北京JW万豪酒店举办巴厘美食节

【本报讯】印尼驻华大使苏庚（Soegeng Rahardjo）于本月10日在北京JW万豪酒店（JW Marriott Hotel Beijing）举办印尼美食节。这次所举办的巴厘美食节是由印尼驻华大使、北京JW万豪酒店与鹰航航空公司联合举办的。

为期两周的美食节，将使北京社民有机会品尝到巴厘特色菜肴和我国各省区的各种不同的传统菜肴。北京JW万豪酒店为肯定所提供的食物口感，特地从巴厘请来3位名厨师，即Chef Billi OktorinaChef Sandy Putra

Permana和Chef I Made Karyasa，此外还有一位酒吧调酒员Adi Wirawan。

苏庚大使在致词时表示，他有信心美食节将向当地民众推介我国各式各样的异国他乡品味。去年，中国游客拜访我国达到140万人次。在使他们更加认识我国传统文化，以及我国各地区的旅游胜地之后，希望来访人次持续增长，并达到我国政府所定下的指标。

出席开幕式的还有政府的贵宾，中国各领域的私人企业和当地媒体。这些人其中有的曾经到过巴厘，在品尝到印尼美食时带来无限回忆，这推动他们更加深入的了解印尼文化。

贵宾们不只品尝到我国的美味食物，也欣赏我国到北京的留学生演出的传统舞蹈，在展会上还有印尼大学（Universitas Indonesia）爪哇文化专家专家Widhyasmaramurti

领导的蜡染布示范，使当地人能更进一步近距离的了解印尼传统文化。

在北京JW万豪酒店举办的巴厘美食节是2017年印尼驻华大使首次推出的旅游与文化的推广活动。今年一整年，将再推出其他的推广活动，包括印尼学生表演文化舞台，绘画展览和旅游推介会。

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