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印尼饮食企业家协会评价

IBA展成面包业创新平台

【本报雅加达讯】全国饮食企业家协会（Gapmmi）评，在德国举行的国际烘焙展（IBA），能使我国烘焙企业家有机会进行创新，以便能在国内竞争。

全国饮食企业家协会面包部门的成员玛乌拉纳·瓦河尤·卒曼达拉（Maulana Wahyu Jumantara）对记者表示：“现在有许多外国面包公司已经在我国发展业务，因为在国内的面包市场敞开着，以致他们能利用该商机创造具有吸引力的面包。”

他在讲座会讲解将于2018年9月15日至20日在慕尼黑举行的2018年国际烘焙展之后作上述表示。

他认为，虽然我国社会的主食并不是面包和饼干，而是米饭，但面包和饼干在我国市场敞开而成为第二选择，导致有许多外国面包公司看好国内面包市场。

为此，我国小中大型面包企业家在创造面包和饼干的形状和味道，必须继续创新，以至一直受到社会大众的欢迎。

“其实，一家面包和饼干店的其中一个成功秘诀是在创造面包和饼干的形状和口味，并不断创新，”他续说。

这一向以来，为支持该工业，Gapmmi继续鼓励企业家进行创新，以便能与外国公司竞争。

根据Gapmmi的数据，在2010年至2014年期间，我国对面包和饼干的人均消费每年增长14%，但因为世界经济的情况尚未完全复苏，我们预测，在2014年至2020年期间的人均消费每年仅提升10%。

现在面包企业家面对的其中一个阻碍是不能快速分配面包，而大部分面包和湿蛋糕不会耐久，只能保持5天到7天。

“我国地理布置确实成为面包和饼干工业一向以来的其中一个分配阻碍，”他称。

手工业展会公司（GHM–Gesellschaft für Handwerksmessen）总经理Dieter Dohr声称，IBA是国际最大的唯一面包和饼干展览会，因为展出世界各公司开展的最近和最现代的面包和饼干形状和口味。

“来自57个国家的1309个参加者，以及来自167个国家的7万7814名观展者将到该展览会，”他阐述。

他称，在上述展览会，我国企业家将能与各国的面包和饼干企业家进行商业活动，以及寻找最新发展的消息。

他认为，这一向以来，上述展览会已成为来自全世界的面包和饼干工业家和企业家互相交流，以及寻找商机。

“我国面包和饼干企业家肯定能利用IBA获得关于世界面包和饼干发展的最新消息，”他进一步称。