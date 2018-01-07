Sunday, January 7th, 2018 | Posted by

印尼重型机械业协会定下指标
今年重型机械产量7000台

【本报雅加达讯】虽然重型机械需求趋势显示继续提高，印尼重型机械生产商仍未计划增加产量。该情况导致订购重型机械需要更旧的时间。

印尼重型机械业协会(Hinabi)主席加玛鲁丁(Jamaluddin)称，需求提高未与生产原料充足供应合。“劳动力或原料需要很大的资本。”他这么说。

Hinabi称，原料有限不仅发生在我国，但其他世界也一样

他说，目前生产能力未满足预计今年持续提高需求量。“重型机械需求量飙升，今年需求量超过1万台。”他这么说。

虽然我国重型机械生产商最高能力1万台，今年产能利用率仅达70%。“所以，定下今年产量7000台指标。”他如斯说。

而目前我国重型机械的国产组件含量(TKDN)达到40%。去年第三季Hinabi产量数据记录4036台或比2016年同期2527台提高59.7%

Hinabi定下去年产量能达4200台至4400台指标，或比2016年实际产量4065有所增长。

他未能详述实际产量。据悉，从今年定下7000指标比去年所定指标增长59%

有关推动重型机械需求量升的领域，他说，仍来自于矿业，其次建筑业和农业。

与此同时，Komatsu Indonesia公司也已提高利用率Komatsu Indonesia公司总经理Pratjojo Dewo称，目前Komatsu利用率已突破70%，以最高每产能力3000台。

而去年Komatsu Indonesia公司定下产量指标达2000台。他说，该产量比提高至80%。“我们希望今年利用率再提高10%或者说产量为2400台。”他这么说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=202745

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