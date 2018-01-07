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印尼重型机械业协会定下指标

今年重型机械产量7000台

【本报雅加达讯】虽然重型机械需求趋势显示继续提高，印尼重型机械生产商仍未计划增加产量。该情况导致订购重型机械需要更长旧的时间。

印尼重型机械业协会(Hinabi)主席加玛鲁丁(Jamaluddin)称，需求提高未与生产原料充足供应吻合。“劳动力或原料需要很大的资本。”他这么说。

Hinabi称，原料有限不仅发生在我国，但其他世界也一样。

他说，目前生产能力未满足预计今年持续提高的需求量。“重型机械需求量飙升，今年需求量超过1万台。”他这么说。

虽然我国重型机械生产商的最高年产能力达1万台，今年产能利用率仅达70%。“所以，定下今年产量达7000台指标。”他如斯说。

而目前我国重型机械的国产组件含量(TKDN)已达到40%。去年第三季Hinabi产量数据记录4036台或比2016年同期2527台提高59.7%。

Hinabi定下去年产量能达4200台至4400台指标，或比2016年实际产量4065台有所增长。

他未能详述实际产量。据悉，从今年定下7000台指标，则比去年所定指标增长达59%。

有关推动重型机械需求量飙升的领域，他说，仍来自于矿业，其次建筑业和农业。

与此同时，Komatsu Indonesia公司也已提高产能利用率。Komatsu Indonesia公司总经理Pratjojo Dewo称，目前Komatsu利用率已突破70%，以最高每产能力3000台。

而去年Komatsu Indonesia公司定下产量指标达2000台。他说，该产量同比提高至80%。“我们希望今年产能利用率再提高10%。或者说产量为2400台。”他这么说。