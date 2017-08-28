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印尼证交所称央行基准利率下降

目前是在资本市场投资的时机

【本报雅加达讯】印度尼西亚证券交易所(BEI)公司对印度尼西亚银行(央行/BI)把其基准利率，或央行7天逆回购利率(BI 7-day Repo Rate)由4.75%下调至4.5%的决定表示欢迎。其实基准利率的降低对资本市场没有直接的影响。

据印尼证交所总经理Tito Sulistio 称，利率的降低将抑制在银行业的投资工具利息。如此一来，在资本市场的投资工具将更具有吸引力。

昨日，他在雅加达印尼证交所大厦称，“现在投资潜力如果所仅6%-7%，则不如利用资本市场。平均首次公开发行股票(IPO)者其成绩是好的。”

平均刚进行登记其股票或首次公开招股的股票，确实提供了一个相当惊人的回报。举个例，于2017年4月28日进行上市的Sanurhasta Mitra 上市公司 (股代号MINA) ，以每股105盾的价格发行股票。

然而，在昨日闭市时的MINA股票价格高居在1900盾的水平。这意味着在大约5个月的时间里，MINA股票价格已攀升1709%。

他接着说，“这是应该加以告知的，利用资本市场工具。因此央行基准利率的降低，从长远来看是有影响的。他们相信，在资本市场的投资更有利可图。