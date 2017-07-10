Posted by admin

印尼证交所数据分发系统发生错误

暂停交易非由于病毒或黑客攻击

【本报雅加达讯】印尼证券交易所（BEI)保证昨天早上股票交易系统停止，仅仅因为支持数据输入的数据分发系统发生错误。印尼证交所敢于确认这一事件不是由于病毒或黑客攻击造成的。

本月10日，印尼证交所总经理狄托（Tito Sulistio）在雅京印尼证交所大厦阐明：昨日自开市到10时发生的交易系统停止事件，只是数据输入的错误。而只要雅加达自动交易系统(JATS)还是运行，则没有什么问题。他敢保证证交所交易系统仍然安全和免受攻击。

他说因为证交所交易系统使用来自于纳斯达克(美国股票交易所，Nasdaq)的Linux软件。而前一段时间引起轰动的病毒只攻击Windows软件。他补充说：“尽管如此，每日我们还要重复检查。”

信息与通讯部长鲁迪安塔拉（Rudiantara）一度与印尼证交所方面通电话，以确定印尼证交所系统未感染病毒。

为了加强在我国资本市场的证券交易系统的安全，印尼证交所将投资2500万美元，以提高系统的安全性。

狄托说：“它被称为可用性。在可用性界里，99.999%是最大值，我们是99.975%。明年我们增长达到99.98%。每增加0.05%，投资达到20到25亿美元。我们希望在8月30日已经转到第三层的一个新系统。现在还是第二层。”

First Asia Capital公司分析师David Sutyanto称，Datafeed系统或数据分发系统是一个提供数据，以支持包括股票价格，数据出售或订购股票，以及出价和兜揽一种股票等事务的系统。

虽然只是信息的形式，但是这个系统对于市场参与者来说相当重要。因为这些信息的缺失就等于市场参与者闭着眼睛交易一样。

印尼证交所本身说明：在系统暂时关闭期间的订购，仍然被记录下来，没有被宣告无效。但David说，这仍然会让市场参与者感到不舒服，因为市场参与者的交易是在没有线索和方向的情况下进行的。

他说：“数据分发系统是用于了解贸易数据，如订单实现了没有、有多少人排队、有多少人在买卖股票，股票价格上涨还是下跌。如果没有数据分发系统，就好像我们在飞机上没有指南针或全球定位系统（GPS)一样，不知所措。”