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印尼证交所将发布3个新指数

综指还趋于下降未达谷底

【本报雅加达讯】股价综合指数（IHSG)远离了前一段时间的最高点。如今综指还是趋于下降，尚未达到谷底。综合指数在2018年2月19日达到6689的最高水平或创新纪录。那一天综指上涨97.704点或1.48％。

在上周末交易结束时，综指下滑至6210点水平，这意味着在1个月左右综指已下降7.16％。

自达到最高点以来，综指确处于下降趋势。最大的降幅出现在2018年3月7日，当时综指下挫131.844点或2.03％至6368.267点。外逃的外国资金达1兆盾。

印尼证券交易所（BEI)总经理狄托（Tito Sulistio）随后直接在证券交易所举行新闻发布会。他解释说，有几个因素导致综指连连下滑。3月7日，他在雅京印尼证交所大厦称：“本日确是我们难以承受的一天，但指数是经济和上市公司的晴雨表和参考指标。”

他认为从经济方面来看，有两个负面因素。第一，盾币汇率之前继续下跌，触及1万3800盾兑1美元的水平，它促使投资者更愿意把他们的钱转换成美元，因此才导致股市如此之大的净卖出。

其次，政府固定国内的煤炭供应价格（DMO）政策引发的负面情绪，这导致各矿业股崩盘。

的确，自从综指处于负面趋势之后，外国投资者也继续进行获利回吐，选择出售其投资组合。例如，2018年3月19日，外国资金录得出逃1.1兆盾，造成综合指数下跌15.380点或0.24％，至6289.572点。

发布3个新指数

印尼证交所将于今年4月发布3个新指数。证交所发展总监Nicky Hogan阐明，这三个指数是国营企业股指数、股息指数和70伊斯兰教股票指数。

3月26日星期一，他在雅加达Pacific Place表示：“印尼雅加达伊斯兰教股票指数（JII）现在有30只股票，我们扩大到70只股票，让投资者有更多选择。”

而股息指数将包含30家派发最多股息的上市公司。至于国营企业股指数的股数还没有最后确定。

“国营企业股指数介于20到30股之间，其参数有待研究团队完成，但其中肯定是股票的基本面和股票流动性。”他补充道。