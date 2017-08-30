Posted by admin

印尼自由港公司原则上同意转让51%股权

我国政府与自由港公司达成四项重大协议

【雅加达综合报道8月29日讯】经过多年的冗长谈判后，我国政府和总部位于美国亚利桑那州凤凰城（Phoenix）的美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport McMoRan Copper and Gold Inc)旗下子公司，即印尼自由港公司（PT FI）终于曙光初现。

由财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）及能源与矿物资源部长伊格纳修斯·佐南（Ignatius Jonan）和美国自由港麦克默伦铜金矿公司 首席执行官Richard Adkerson，在雅京进行的谈判中，已达成多项重要协议。其中是印尼政府允许自由港公司继续经营巴布亚省的Grasberg铜金矿。自由港公司原则上同意转让51%股份给我国政府，但是有关键细节问题仍然双方代表继续协商解决。这是自由港公司第对我国政府做出的重大让步。这也是佐科威政府坚定立场的谈判成果和重大政绩。我国历任总统都无法实现的愿望。

周二（8月29日），佐南部长在雅京举行记者发布会上称，“总统要求印尼自由干公司所有权出让比例需要达到51%，自由港公司已经对此表示同意。”

自由港公司首席执行官Richard Adkerson参与了此次联合发布会。

Adkerson称，在所有问题得到解决之前，该公司在巴布亚的营业将按照现行合同进行工作。

Adkerson说：“我们想要强调，出让51%的股权和建立第二座冶炼厂是我们所做出的巨大让步。”

佐南部长说，自由港可以立即申请将Grasberg矿经营权延期10年到2021以后，第二次延期申请可以在2031年之前提出。

第二项达成的协议是，自由港公司将在特种采矿营业执照经营权（IUPK）延期之后，在五年的时间，即2022年完成冶炼厂（Smelter）兴建工程。

第三点是，获得采矿营业执照经营权后，印尼自由港公司保证我国政府收入将比“工作合同”（KK）时更高。

Adkerson称，在自由港经营Grasberg矿的50年期间，将与印尼政府分享营业收益。自由港公司Grasberg铜矿生产的铜精矿有三分之二被用于出口，剩下的三分之一将在在印尼国内冶炼厂进行加工。