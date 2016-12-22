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印尼耀华科技有限公司开业典礼暨品牌推介会隆重举行

【本报周孙毅报道】12月21日，印尼耀华科技有限公司开业典礼暨品牌推介会,在雅加达香格里拉国际酒店隆重举行。

中国驻印尼大使馆商务处王立平公参，印尼金锋集团董事长林文光，印尼中华总商会常务副总主席张锦雄，印中经济社会与文化合作协会副总主席周伯达，常务执行主席吴家财，总秘书长谢瀚贤，山东同乡会主席高鹏彩，中国侨联原副主席杨玉环女士

Artha Graha集团代表、三林集团代表、郭再源集团代表等,近120人出席开业仪式、热烈庆贺该公司成立。

印尼耀华科技有限公司董事长张乘华在致辞中，详尽介绍了其公司成立的意义、公司的资源优势，以及近、远期发展目标和规划。他说，“耀华科技公司”是由“东盟（香港）耀华国际控股有限公司”组建成立，生产基地“山东耀华特耐科技有限公司”是中国国家高新科技优秀企业，是集耐火材料研发、生产、销售、施工、进出口为一体的综合性集团公司。

张乘华董事长称，“印尼耀华科技有限公司”的成立，适应印尼正在进行的基础设施建设。生产的产品与技术面向东盟各国的电力、钢铁、冶炼、水泥、玻璃、造纸、垃圾焚烧等行业，解决炉窑耐火材料需要大批依赖进口的现状，全方位在印尼实现产品本地化，协调推进耐材产业链的整体发展。努力打造印尼“锅炉内衬对防磨解决方案专家领袖级服务商”及“炉、窑运营系统解决方案专家领袖级服务商”

张乘华董事长补充说，今后“印尼耀华科技有限公司”将成为链接中国和东门的桥梁和纽带。公司将逐步加大对印尼的投资力度，同时将在印尼建立东门最大的集研发、生产、销售、科技及网络服务于一体的综合性企业集团公司。真诚期待与印尼各界企业家的共同合作。

中国大使馆王立平公参致辞称，近年来，中印尼的务实合作，为双边经济发展和两国人民带来了实实在在的利益。当前两国经贸合作发展势头良好。此次山东耀华特耐科技公司在印尼投资，是集团总部由一般对外贸易向对外投资转型的一项重要决策，不仅有利于公司未来的长远发展，更有利于填补印尼国内生产空白、实现进口替代，将为平衡中印尼贸易做出积极贡献。希望印尼各级政府为印尼耀华科技公司的经营与发展提供支持与便利，使之落地生根，做大做强。

王立平公参也希望“印尼耀华科技有限公司”能够积极融入当地社会，遵守印尼法律法规、重视环境保护，做好公益事业，促进社会和谐发展。中国驻印尼大使馆经商处将一如既往给予支持，并提供力所能及的协助。

金锋集团董事长林文光与印尼中华总商会常务副总主席张锦雄均分别致词，对印尼耀华科技有限公司隆重举行开业典礼表示热烈祝贺，并希望该公司在这美丽的千岛之国印尼，事业蒸蒸日上,宏图大展！也欢迎更多的中国企业前来印尼投资兴业，与印尼企业一起，共同参与到印尼的经济、社会建设中来，以实际行动，共同书写中印尼友好合作的华彩新篇章！

在开业仪式上“印尼耀华科技有限公司”与“山东电力建设第三工程公司”还签订了印尼Muara Jawa 2X27.5WM燃煤电站安装砌筑工程，并举行慈善捐赠仪式，给印尼华裔总会属下彩虹助学金纲领项目捐助第一批困难学生助学金，体现企业的社会责任。