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印尼经济改革中心执行主任菲赛预计

基准利率上升阻碍信贷增长

【本报雅加达讯】印尼经济改革中心(CORE)执行主任菲赛(Mohammad Faisal)预计，在这5月份印度尼西亚银行(央行/BI)行长委员会的会议上，将调升基准利率或央行7天逆回购利率(7 DRRR)25个基点(bps)。“该加息在相对有限的范围内。特别是在最后一次的走势，盾币是相对温和的。”

菲赛说，其它宏观经济指示器显示稳定的状况，因此基准利率的上升无需过于激进。基准利率的上升依然源自单独理由，即盾币汇率波动过大，甚至曾一度突破每美元1万4000盾水平。“其它的指示器还未支持升息，例如通货膨胀仍然很低。”

菲赛接着说，基准利率的调升恐对目前仍处于8%左右的银行业贷款的发放会产生很大的影响。其实银行业制订今年的贷款增长达11-12%水平。“越来越困难，因为利率还未上升，贷款的发放都不太顺畅，更不用说在一些部门的不良贷款仍然很高。”

而经济金融发展研究所(Indef)经济学家庇玛(Bhima Yudhistira Adhinegara)预估，基准利率首次上升25个基点。“但是，如果6月份美联储(The Fed)再加息的话，央行有可能将跟随进行调整。因此，今年大概升息两三次，各为25个基点。”

庇玛说，贷款增长仍受阻，因为商业界仍然存在很多风险。“第一与第二业务范畴商业银行(BUKUI,II)的贷款表现仍然负值，因在微中小型企业部门的不良贷款率相当高至3%。”

他说，来自实业部门的贷款需求仍未完全复苏。“从消费者方面也还抑制支出，更多储蓄。”