Tuesday, March 21st, 2017 | Posted by

印尼税务分析中心预计 税务特赦回流资金最多145兆盾

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Yustinus Prastowo

 

【本报雅加达讯】印尼税务分析中心(CITA)执行主任Yustinus Prastowo预计，至税务特赦计划期末所收集到的回流资金数目最多达145兆盾。

自首期于9月份结束后，上述数目趋于停滞不前。他说，“回流资金不会再移动，因其税率已高的缘故。”

2016年10月初税务特赦计划统计数据，或首期结束后的一周显示收集到的回流资金达141兆盾。首期的回流资金税率最低为2%。而目前的回流资金税率却达到5%。

虽然如此，Yustinus说，回流资金成果不会影响到今年首季度的税务收入。税务特赦全部收入预测，只需列入2016年国家收支预算的计算。

税务总署报告称，根据所呈上的资产说明书(SPH)的总资产已达4539兆盾。该资产说明书包括国内申报资产3372兆盾。外国申报资产1021兆盾，和回流资金145兆盾。

而根据所收到的纳税单的落实达115兆盾。该数目包括赎金支付总值107兆盾，欠款支付7.23兆盾，和初步证据的支付为8660亿盾。

Yustinus亦估计，至2017年3月31日收集到的特赦赎金最多达125兆盾。他说，“政府只有加倍努力利用新的纳税人数据。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=178226

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