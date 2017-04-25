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印尼电力公司与美国哈里伯顿公司

签署开发印尼地热能资源合作协议

【本报雅加达讯】能源与矿物资源部长佐南(Ignasius Jonan)与美国代表团团长布赖恩麦菲特斯（Brian Mc Feeters）上周五在雅加达见证印尼电力公司(PT PLN)与美国哈里伯顿公司（Halliburton）签署企业之间（B to B）开发印尼地热能资源合作协议。

佐南周一（24/04）在一份书面声明中说：“这项合作协议的签署标志着印尼政府和美国政府之间在平等与互惠互利的原则下经济合作的增长。此外，它也证明，可再生能源领域的投资仍对投资者有吸引力。”

印尼电力公司与美国哈里伯顿公司已一致同意开发属印尼电力公司地热能工作区。此前，在2月份，这两家公司也已签订总值3400万美元的地热能钻探合同，地点在北马露姑省安汶Tulehu，并为开发在印度尼西亚的地热能制定了长期战略计划。

“这个协议的签署，证明两国政府在经济领域的真正合作的严肃性。”佐南说。

为此，佐南希望这个商业协议也伴随着美国政府进一步的具体步骤，并相信印尼政府在投资领域作出的承诺。

对此，美国驻印尼大使约瑟夫 .多诺凡也对这项商业协议表达了美国政府的积极响应。他说：“这项商业协议表明了美国政府已实现了将提高与印尼的贸易和投资承诺。”

除此之外，佐南也见证了多项B to B能源领域协议。其中，PLN公司与TurboPhase 公司在燃气发电站安装TurboPhase

Booster系统的合作。该技术可降低油耗，减少排放和增加电力输出。

PLN 公司与 应用材料公司（Applied Material）

在安装限流器的合作。这个仪器可以降低在西爪哇电力网络的电流故障。这个仪器将安装在500千伏变电站。

绿地资源（Greenbelt Resources）与Jababeka基础设施的合作。将成立名为JababECO合资公司，在Jababeka发展处理废料资源设施。

NextGen公司与三马林达市政府的合作。将兴建电力处理废物低碳工程项目。

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