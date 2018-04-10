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印尼狮航集团订购50架波音价值84万亿盾

【雅加达点滴新闻网4月10日】印尼印尼狮航集团（Lion Air）又花一大手笔， 斥资62.4亿美元，折合约84.2万亿盾（1美元= 13,500印尼盾）订购50架波音737 Max 10飞机。

此次收购由狮航集团总裁兼首席执行官爱德华西拉斯（Edward Sirait）与美国波音公司亚太和印度地区销售高级副总裁Dinesh Keskar在雅京凯斯酒店共同签署购买订单。 出席见证签署仪式还有我国交通部长布迪 卡利亚苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)和狮航集团创始人，目前担任印尼驻马来西亚大使鲁斯迪(Rusdi Kirana)。

爱德华表示，早在2017年巴黎航空展，狮航集团已向波音公司订购50架波音737 Max 10飞机。

波音737燤AX 10新型飞机，据波音公司阐述，Boeing 737 Max 10机型将成为航空史上燃油效率最高和盈利能力最强的单通道飞机。

狮航集团在世界上首家将737 MAX 8投入运营，并率先订购737 MAX 9。上月，该集团成为了首家接收737 MAX 9的航空公司，正在利用这种机型更大的载客量开辟多条国际航线。

据民航资源网报道，737 MAX飞机家族可涵盖130-230座级，能够飞行远达3850海里（7130千米）。它们都具有最新的CFM国际LEAP-1B发动机、“先进技术”翼梢小翼、“波音天空内饰”、大型驾驶舱显示器和其他特性，可以提供单通道市场中最高的效率、可靠性和乘客舒适度。737 MAX 10是家族中最大的型号，机身长度为43.8米，最大载客量为230人，可为航空公司提供最低的单通道飞机座英里成本。

据了解，737 MAX是波音历史上销售最快的机型，迄今获得了来自全球96家客户的超过4400架订单。