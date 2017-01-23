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印尼潮州总会青年部组团赴华参加 “中国（汕头）-东盟青年华侨经济文化交流营”

【本报周孙毅报道】1月11日至14日，印尼潮州总会青年部应中国广东省汕头市青年联合会之邀请，在纪力逊为团长的带领下，一行11人赴当地参加了由汕头市人民政府、广东省青年联合会主办的“中国（汕头）-东盟青年华侨经济文化交流营”活动。

此次交流营为期四天，来自东盟国家，如：印尼、泰国、菲律宾、老挝、马来西亚、新加坡、越南、缅甸及中国各地（含港澳地区）的20个团体约140名潮籍青年社团领袖、青年企业家及各行业青年精英参与。旨在进一步汇聚海内外“潮”青资源，加强汕头与东盟潮籍青年领袖、青年企业家的交流，增强海内外潮籍青年对家乡经济、文化等领域的认识和情感认同，展示汕头城市崭新形象、寻找合作发展机遇，团结和凝聚广大海内外新生代为汕头建设成为海上丝绸之路重要门户而努力奋斗。

据印尼潮州总会副会长兼青年部负责人罗志忠表示，此次青年部一行人在汕期间，参加了“中国（汕头）-东盟青年华侨创新创业基地”揭牌仪式暨汕头市华侨经济文化合作试验区推介会、中国（汕头）-东盟青年华侨经济文化交流营创新创业分享会、《海丝俊彦翰墨倾情》书法邀请展等一系列丰富多彩活动。

中国汕头市委副书记、政法委书记孙光辉，共青团省委副书记、省青联主席张志华，共青团汕头市委书记、市青联主席陈玩雪，汕头大学副校长林丹明等出席了启动仪式。

孙光辉代表中国汕头市委、汕头市人民政府致辞称，当前中国与东盟国家正携手建设21世纪海上丝绸之路，迈向合作的新阶段。希望参加这次活动的各地青年们能互相学习借鉴，主动加强沟通，携手共创未来，并欢迎广大潮籍青年才俊，多回家乡观光考察，投资兴业，共谋发展。

印尼潮州青年团成员：纪经辉、倪企勇、李建游、张丽丽、卓克宣、李建龙、吴勇之、江宝玲、纪力兴、马俊_随团赴会参与。

罗志忠补充说，为了体现具有印尼特色的民族服饰，加以宣传我国特有的□染花布，青年团一行人选择在“潮汕传统美食、工艺制作展示”晚会上一起穿上 “巴迪克Batik”服装出席了盛会。