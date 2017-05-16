Tuesday, May 16th, 2017 | Posted by

印尼淡水河谷公司预计
镍价仍有降低趋向

【本报雅加达讯】今年首季，印尼淡水河谷（Vale Indonesia）公司收入提高32.4%，成为1亿4395万美元，那是因镍售价平均提高推动业绩的缘故。根据印尼淡水河谷公司报告，今年首3个月镍锍（Nikel Matte）价格平均为每吨8214美元，该价格比去年同期提高24.12%。虽然该期间的产量和价格也提高，但印尼淡水河谷公司并没有视为推动业绩的主要因素，因今年，该公司选择保持产量稳定。日前，印尼淡水河谷公司法律经理亦兼秘书拉蒂.安利（Ratih Amri）对记者称，“镍价是影响业绩的主要因素，那是肯定的。”

印尼淡水河谷公司定下指标，今年生产8万吨镍。去年，该公司镍产量达到7万7581吨，虽然今年首季，该公司曾一度享有镍价提高利益，印尼淡水河谷公司并未看出镍价提高趋向，因该公司看到商业挑战。

预计今年首季，镍锍售价平均仍比去年第4季更低，去年第4季，镍锍平均售价为每吨8238美元。日前，印尼淡水河谷公司总经理尼哥.甘特尔（Nico Kanter）确信，今年，镍价格将处于低水平，因在伦敦金属交易所（LME）和上海期货交易所（SHFE）的储存仍高。其它导致镍价格受阻的因素，是全球镍市场不明确局势，有关我国镍砂出口配额增加出口量或者是替代菲律宾出口中国的镍砂供应扮演的角色。“该事宜非常重要，我们仍聚焦于极限提高产量，提高效能和减少费用。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182883

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