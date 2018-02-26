Monday, February 26th, 2018 | Posted by

印尼海螺水泥投资5亿美元
在北苏建年产能440万吨水泥厂

【本报雅加达讯】印尼海螺水泥 (Conch Indonesia Trade Indonesia公司在北苏拉威西Bolaang MongondowLolak县兴建年产能力440万吨的新水泥厂，该工程投资额大约为5亿美元。

印尼海螺水泥公司目前在南加里曼丹Tabalong拥有年产能力250万吨的水泥厂，该安徽海螺水泥（Anhui Conch Cement）公司的子公司也计划，将在我国数个地区，如加里曼丹和巴布亚（Papua）建厂。

日前，工业部化学、纺织和综合工业总司（IKTA）司长阿赫玛德.西吉特.德威瓦约诺（Achmad Sigit Dwiwahjono）称，印尼海螺水泥公司应用最先进的新科技兴建新水泥厂。因为目前，政府对新水泥厂工程制定严格的环保标准。“除了该工程之外，印尼海螺水泥公司也将在西加里曼丹坤甸（Pontianak）兴建水泥包装厂。”

西吉特声称，虽然目前，水泥工业供过于求，但未禁止水泥厂扩展业务，因在国内市场和出口仍有商机。尤其是去年第4季的水泥销量提高5%，他希望该趋向能持续保持直至今年底。“印尼海螺水泥公司也将从我国出口水泥，有可能向中国出口，因在中国的生产费更高。”

他定下指标，今年，水泥工厂产能使用率将达到65%，如果经济能增长5%的话，水泥工业产能使用率理应能升至70%。“国内市场仍成为销售推动力，如果从最近几年来看，今年销量理应能提高。”

他坦言，基础设施工程对水泥的吸收率有所增加，而零售却缩减，但零售水泥消费量仍最高。根据记载，基础设施工程占水泥销量的20%25%市场份额。

根据印尼水泥业协会（ASI）数据，今年1月，国内水泥销量达到568万吨，比去年同期提高10%。那是受到全国几乎所有地区都在建造的基础设施工程支撑。水泥出口也剧升，今年1月的水泥出口比去年1月的139000吨提高70%，成为239000吨。该增幅也推动目前正在低落的水泥产能使用率，因供应比需求高出40%

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=207243

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