Wednesday, June 21st, 2017 | Posted by

印尼水泥公司：
支配亚齐省市场份额达38%

【本报万达亚齐讯】印尼水泥有限公司表示，印尼水泥集团在亚齐省的水泥市场份额达到38%。

印尼水泥公司公关局局长西基德（Sigit Wahono）在万达亚齐对记者表示：“我们继续设法提高印尼水泥公司在亚齐省的水泥市场份额，其中之一是通过在Pidie县成立亚齐印尼水泥（Semen Indonesia Aceh）合资公司。”

他续说，印尼水泥公司在我国的水泥市场占有率达到41%，而在亚齐省的水泥市场占有率为38%。

“我们希望，在Pidie县成立的亚齐印尼水泥工厂，能对在亚齐省和全国的水泥销售量作出巨大贡献，”他如斯说。

西基德解释说，亚齐印尼水泥公司设在亚齐将支持高公司提高苏门答腊北部和东部地区市场占有率和竞争力。

他补充说，印尼水泥公司在2017年1月至5月份期间的销售量比去年同期的1220万吨提升10%。

我们定下指标，亚齐印尼水泥工厂的建设将于2020年下半年完成。

为提高这家国营公司的水泥销量和市场占有率，西基德说公司正落实一些战略计划，即Indarung6号工厂于7月1日正式投入商业运营，以及Rembang工厂于7月份运营。

进一步，图班废热发电站（WHRPG）建设工程将于今年11月份竣工，Cigading打磨厂产量扩大至120万吨工程于今年12月份完成，以及印尼水泥古邦工厂建设工程于2021年完成。

西基德深信，上述战略计划将使这家国营公司的市场占有率提高，同时对国内建设作出更大的贡献。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186224

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