Posted by admin

印尼棕榈商协会表示

棕榈油产量足够开发30%生物柴油

【本报雅加达讯】印尼棕榈商协会（Gapki）的油棕生产商成员表示，我国棕榈油的产量足于开发30％棕榈油含量的生物燃料。

印尼棕榈商协会（Gapki）总主席佐科·苏帕利约诺（Joko Supriyono）在雅加达对记者披露，国内棕榈油的产量足够开发30%棕榈油含量的生物燃料。

“他回应佐科威总统要求生物柴油的棕榈油含量从20%增至30%时说：关键并不是原料，而且在市场的吸收量。”

他认为，这一向以来，生物柴油的吸收量依靠运输领域。由于政府强制规定使用20%生物柴油（B20）含量的燃油，导致汽车领域对植物油商品的使用量增加。

“因此，提高棕榈油含量至30%之后，自然使生物柴油的市场将越来越大，”他这么说。

此前，印尼生物柴油商协会（Aprobi）表示支持佐科威总统指示，未来能提高生物柴油的使用量，来缓解全球经济带来的压力。

印尼生物柴油商协会执行主席保罗·渣科拉宛（Paulus Tjakrawan）在雅加达声称：“我们支持总统和工业部长指示，提高生物柴油的使用量来减少燃料的进口量，以节省我们外汇。”

他希望，使用20%生物柴油可以更快扩大到全国各地的工业界。

他认为，若能实现该目标，会大幅减少化石燃料的消费量，因为一半的化石燃料必须从外国进口。

有关技术使用问题，目前所有的利益相关者都正准备生产生物柴油含量30%的计划。

“包括其技术性事宜，如应用更佳的生物柴油标准、进行实验室测试，以及进行路试，”他阐述。

Aprobi预测，国内生物柴油的使用量将达到350万千升，即是其中280万千升至300万千升供公共服务义务（PSO），其他50万千升将供非公共服务义务的需求。

B30替代B20之后，我们预计，生物柴油的消费量每年将上升50万吨。

印尼生物柴油商协会定下指标，今年生物柴油的产量达到350万千升。其实，生产能力可上升到1100万吨。