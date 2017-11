Posted by admin

印尼最大ALLPACK与ALLPRINT展览会正式开幕

【雅加达本报讯】Krista Exhibitions在马腰兰的雅加达国际展览中心(JIExpo)举办2017年印尼包装ALLPACK展览会11月1日正式开幕。展览会从11月1日至4日(星期三至星期六)早上10时至晚上7时对包装业与制药企业家开放。

展览会推介饮食部门、饼干与糖果,制药业/药品、草药、化妆品、个人护理、美容、农业、油/液体/化学、电子、冷冻以及有关工业的包装技术。观展者可通过上网http://allpack-indonesia.com/online/登记。

印尼包装展览会有来自各国与地区逾700家企业参展即,奥地利、美国、荷兰、中国、印度、印尼、英国、意大利、日本、德国、韩国、马来西亚、法国、新加坡、西班牙、瑞士、台湾、泰国和越南。约有2万4000多名国内外观展者将观看的这个展会,同时也举办ALL PRINT INDONESIA—第20届国际展览印刷技术、工具、供应与机械;IPEX—印尼制药博览会—第13届国际制药、成分、合约制造、处理、技术、包装机器、工具与服务。

本次展会还介绍了主题具吸引人的各种研讨会,其中包括:Rieckermann公司举办“开发饼干行业新产品”研讨会;Tetra Pak Indonesia公司的“未来准备、成长与创新”研讨会;Rieckermann公司第一轮“物料处理、海绵发酵和面团能力”研讨会主讲人Chritian Faber;Rieckermann公司第二轮研讨会“Continuous Dough Mixing and Kneading with Codos and Dymomix”主讲人Thomas Ismar;GP Farmasi举办“制药工业技术自动化”研讨会;GAPMMI的“会员聚会”研讨会;印尼包装联合会(IPF)的“包装设计、印刷、品牌”研讨会等等。

而ALLPRINT INDONESIA有来自各国与地区逾150家企业参展即,中国、印度、印尼、日本、韩国、马来西亚、新加坡和台湾。约有2万4000多名国内外观展者将观看的这个展会。还举办INDO SIGN & ADVERTISING EXPO-第7届国际展览标志及广告技术与供应。

本次展会还介绍了主题具吸引人的各种研讨会,其中包括:Printpack Indonesia举办的“创意版画助推器”研讨会;Print Graphic的“创意应用提高印刷业务营业额”;APPI研讨会;Untar的“插图在未来的前景”;KOPI Grafika的“专业印刷生产管理”;PPGI还将主办Rakernas dan Rembug Grafika Nasional题为“2018地方首长同步选择的成功,2019同步选择与2018-2019印刷学习课本。”。

ALLPACK INDONESIA与ALLPRINT INDONESIA能够圆满成功是离不开我国工业部、贸易部、卫生部、合作社和中小企业部、GAPMMI、INAplas、APHINDO、BPOM、印尼工商会、雅加达工商会、ASPERAPI、IPF、PMMC、GP Farmasi、GP Jamur、PICCI、APKI、IPGM、APPI、PPGI和KOPI Grafika的大力支持。

希望ALLPACK INDONESIA与ALLPRINT INDONESIA可以改进和提供包装和加工领域技术的创新。详细咨询请联系:Kristamedia,电话(021)634 5861;634 5862或电子邮件:info@kristamedia.com

