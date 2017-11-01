Wednesday, November 1st, 2017 | Posted by

印尼最大ALLPACK与ALLPRINT展览会正式开幕

Kristamedia Pratama公司总裁林德源（左8）、Kristamedia Pratama首席营销官Christina Sudjie（左9）、工业部农业机器工具工业总监Zakiyudin（右4）、GP Farmasi代表F.Tirtokoesnadi（右3）、印尼包装联合会（IPF）商业开发主任Ariana Susanti（右2）与嘉宾一起为开幕式剪彩。

Kristamedia Pratama公司总裁林德源（左8）、Kristamedia Pratama首席营销官Christina Sudjie（左9）、工业部农业机器工具工业总监Zakiyudin（右4）、GP Farmasi代表F.Tirtokoesnadi（右3）、印尼包装联合会（IPF）商业开发主任Ariana Susanti（右2）与嘉宾一起为开幕式剪彩。

 

雅加达本报讯】Krista Exhibitions在马腰兰的雅加达国际展览中心（JIExpo）举办2017年印尼包装ALLPACK展览会111日正式开幕。展览会111日至4日（星期三至星期六）早上10时至晚上7时对包装与制药企业家开放。

展览会推饮食部门、饼干糖果，药业/药品、草药、化妆品、个人护理、美容、农业、油/液体/化学、电子、冷冻以及有关工业的包装技术。观展者可通过上网http//allpack-indonesia.com/online/登记。

印尼包装展览会有来自各国与地区逾700家企业参展即，奥地利、美国、荷兰、中国、印度、印尼、英国、意大利、日本、德国、韩国、马来西亚、法国、新加坡、西班牙、瑞士、台湾、泰国和越南。约有24000多名国内外观展者将观看的这个展会，同时也举办ALL PRINT INDONESIA—20届国际展览印刷技术、工具、供应与机械；IPEX—印尼制药博览会—第13届国际制药、成分、合制造、处理、技术、包装机器、工具与服务。

本次展会还介绍了主题具吸引人的各种研讨会，其中包括：Rieckermann公司举办“开发饼干行业新产品”研讨会；Tetra Pak Indonesia公司“未来准备、成长与创新”研讨会；Rieckermann公司第轮“物料处理、海绵发酵和面团能力”研讨会主讲人Chritian FaberRieckermann公司第二轮研讨会“Continuous Dough Mixing and Kneading with Codos and Dymomix”主讲人Thomas IsmarGP Farmasi举办“制药工业技术自动化”研讨会；GAPMMI的“会员聚会”研讨会；印尼包装联合会（IPF）的“包装设计、印刷、品牌”研讨会等等。

ALLPRINT INDONESIA有来自各国与地区逾150家企业参展即，中国、印度、印尼、日本、韩国、马来西亚、新加坡台湾。约有24000多名国内外观展者将观看的这个展会。还举办INDO SIGN & ADVERTISING EXPO-7届国际展览标志及广告技术与供应。

本次展会还介绍了主题具吸引人的各种研讨会，其中包括：Printpack Indonesia举办的“创意版画助推器”研讨会；Print Graphic的“创意应用提高印刷业务营业额”；APPI研讨会；Untar的“插图在未来的前景”；KOPI Grafika的“专业印刷生产管理”；PPGI还将主办Rakernas dan Rembug Grafika Nasional题为“2018地方首长同步选择的成功，2019同步选择与2018-2019印刷学习课本。”。

ALLPACK INDONESIAALLPRINT INDONESIA能够圆满成功是离不开我国工业部、贸易部、卫生部、合作社和中小企业部、GAPMMIINAplasAPHINDOBPOM、印尼工商会、雅加达工商会、ASPERAPIIPFPMMCGP FarmasiGP JamurPICCIAPKIIPGMAPPIPPGIKOPI Grafika的大力支持。

希望ALLPACK INDONESIAALLPRINT INDONESIA可以改进和提供包装和加工领域技术的创新。详细咨询请联系：Kristamedia，电话(021)634 5861634 5862或电子邮件：info@kristamedia.com

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