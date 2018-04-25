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印尼政府为中企举办专场投资推介会

【中新网雅加达】由印尼投资统筹委员会(BKPM)主办、印尼中国商会总会协办，印尼东爪哇省投资局和吉配保税港工业园(JIIPE)承办，专门为中企举办的“东爪哇省制造业投资推介会”，24日在印尼投资统筹委员会举行。

中国驻印尼大使馆、驻东盟使团及驻泗水总领馆经济商务处官员，中国贸促会印尼代表处、印尼中国商会总会、广东省贸促会印尼代表处代表出席推介会。

中铁印尼、上海电气、中石油大庆印尼、中建八局、中成进出口、蒙牛乳业、中钢设备、中汽印尼、广东火电、中国太平洋保险等近百家印尼中资企业代表参加了推介会。

印尼投资统筹委员会、海关总署、劳工部、东爪哇省投资局的官员到场介绍、解读了包括一站式投资服务、税收减免、人力资源培训、工业园区建设、通关便利等等投资印尼的相关政策，介绍东爪哇省投资环境和优势项目，并为中国企业家推介印尼首个集工业区、深海港口、保税物流中心和休闲住宅为一体的工业园棗吉配保税港工业园。

中国驻印尼大使馆经商处公参王立平肯定该推介会将为中国企业扩大在印尼的投资提供新机遇。他说，近年来，印尼已经成为中国企业对外投资的热土。根据BKPM统计，2017年中国对印尼投资达34亿美元，同比增长26%，如果加上经由新加坡和中国香港对印尼的投资，中国实际上已经成为印尼最大的外资来源国。

王立平说，除了为印尼带来丰富资金，创造大量就业岗位和国家税收外，印尼中企还注重技术转移和人才培训，积极履行社会责任。如青山集团在印尼投资建设了全球产业链最长的不锈钢生产基地，年产不锈钢将达到300万吨，大大提高印尼在国际不锈钢市场中的地位；宏桥集团投资建设了印尼第一家也是东南亚最大的冶炼级氧化铝企业….。。中企将自身先进的生产技术、丰富的管理经验带入印尼，为印尼制造业产业链完善和竞争力提升做出了巨大贡献。

印尼投资统筹委员会区域投资促进局局长HUSEN分享了印尼政府改善投资环境的举措。推介会特设了食品、制药、造纸、包装、化工、冶炼等行业的专题洽谈区，洽谈现场气氛浓烈，多家制造业中企表示将尽快安排到吉配保税港工业园考察投资事宜。

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