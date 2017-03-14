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印尼收费公路协会建议

今年所有高速路收费应实行非现金制度

【本报雅加达讯】印尼收费公路协会建议，今年所有高速路收费应实行非现金制度，全部使用电子卡系统。但在实行这个制度之前，政府必须改进高速路电子卡系统。印尼收费公路协会主席（ATI）法杜尔（Fatchur Rochman）周一在雅加达说，至少有三件事政府必须做到，首先是提供正确的技术，必须使高速公路用户在交易方面更容易。这样做的目的是使高速公路用户感觉到使用电子卡比现金更好。

“其次是，在其他国家，有的已不再使用电子卡，而是使用ERP系统（电子道路收费）。驾车者无须再贴上电子卡就可以通过，因为已自动支付。如果是这样，交易肯定更快，也更方便。”他说。

现在人们懒得补充不足的电子卡余额，但如果不足就无法使用。现在，我们必须准备更方便的规则，比方如果余额耗尽，仍可通过，但其条件是以后再补充时就必须支付拖欠的钱或者通过其他的机制。

第三是，必须与其他机构协作。“我不知道公共工程与住房部和交通部是否已与警方协调，因为需要合作记录车主的资料，比方如果车主的电子卡余额已耗尽但仍可通过时，我们就知道必须向谁讨帐，因为我们已从警方了解到车主的地址，车牌号以及车型。”他如斯说。