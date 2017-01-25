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印尼摩托车业协会定今年指标

销量将突破600万辆

【本报雅加达讯】印尼摩托车业协会(AISI)定下指标，今年摩托车销售量能积极地增长，同比提高2.8%至4.5%。若去年全国摩托车销售量达593万辆，预计今年能达到610万辆至620万辆。

据AISI商业主席西吉特．古玛拉(Sigit Kumala)称，其中一个积极的因素，是在数个地区如苏门答腊，商品价格提高。“希望能对摩托车生产商带来积极的影响。”他这么说。

除了正面因素，今年初摩托车业也面对挑战。这是有关调高机动车税收能影响消费者的购买力。他希望，政府关注摩托车业增长率，它是其中一个税收贡献者。

据他说，自动变速摩托车仍是今年最大摩托车销量的贡献者。去年，大约80%的全国产量和销量来自于自动变速摩托车。而鸭式摩托车和运动型摩托车分别贡献10%。

“今年的趋向仍是自动变速摩托车，而销量百分比仍与去年相同。”他如斯说。

阿斯特拉本田(Astra Honda Motor/AHM)公司定下指标，今年能售出440万辆至450万辆摩托车。或从去年实际销量438万辆微升0.4%至2.6%。

其实，去年阿斯特拉本田公司销量比定下440万辆至450万辆指标更低。阿斯特拉本田公司营销经理玛尔佐诺(Margono Tanuwijaya)称，“原因是购买力未复苏。”

他希望，除了商品价格飙升，今年通货膨胀能持平而政府基础设施工程持续进行。使民众购买力能恢复正常。

印尼川崎(Kawasaki Motor Indonesia/KMI)公司营销和推广副经理麦克．詹德拉(Michael Chandra Tanadhi)称，该公司未能预计今年销量目标。印尼川崎公司定下能占有全国摩托车市场份额的2%。去年，川崎售出至9万5000辆摩托车。