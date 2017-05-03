Wednesday, May 3rd, 2017 | Posted by

印尼投资机会大门仍敞开
总统冀香港投资者积极投资不错失良机

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佐科威总统周一（1/5）上午出席在香港Conrad酒店大宴会厅举行的香港商业论坛并发表演讲。

 

【本报雅加达讯】佐科威总统周一（1/5)上午出席在香港Conrad酒店大宴会厅举行的香港商业论坛并发表演讲。

在香港企业家和投资者面前他表示，目前印尼投资机会大门仍敞开，希望香港企业家和投资者到印尼积极投资，抓住机会，不错失良机。

总统说，目前印尼政府正加紧在各项领域的改革，致使能成为投资营商便利的国家。

总统还提到他刚与李嘉诚举行的会议结果。通常被称为“超人”的李，因为他在商业上有独特的能力与眼光，因此他会成功。同样地，他也看到在印尼投资的机遇与前景，因此他承诺将不断增加在印尼的投资。

总统明确地说：“对印尼来说，我们现在的工作重点即是不断进行改革，我们要不断改进我们的营商便利等级，我们已从排名106晋升到91，进一步我们还要晋升到排名40。”

佐科威总统还叙述往事说，当他第一次上台成为印尼第七任总统时，他的第一个改革计划即是减少几乎80％的燃油补贴，然后把省下来的150亿美元补贴金用在更有意义的地方如医疗保健，教育和基础设施，主要是基础设施。

在发展基础设施计划方面，政府分配给基础设施建设的预算是印尼有史以来最大。

目前政府正在进行的基础设施工程项目即是35000兆瓦的电力工程、1000公里高速路、3258公里铁路线、15个新机场、扩建10个现有机场、24个新港口与扩建现有港口。

此外，总统还向听众讲述有关印尼政府已取消约3千个阻碍投资的地方条例。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181606

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