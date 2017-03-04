Saturday, March 4th, 2017 | Posted by

印尼工商会馆称 私企无兴趣融资基建项目

【本报雅加达讯】印尼工商会馆(Kadin)副总主席尤基(Yugi Prananta)称，无国家预算基础设施融资方案(PINA)始终未能吸引私企。

13%的利润保证被认为还比不上其它部门的利润。他说，“许多正处于低迷的房地产部门都能提供15-20%的利润。”此外，基础设施投资是长期投资且昂贵。而有些基础设施项目，例如桥梁，水坝和非高速公路，对投资者不会提供盈利。于是，高速公路和渔业冷藏库是对私营部门易于和有利可图的基础设施项目。

然而他说，土地征收问题将是一大祸害。因为，直到目前为止，还未有合理的土地价格标准和易于征地的保证。“比如，我们投资高速公路，往后的方案，例如可以定期的调升收费，也还没有。”

印尼青年企业家协会中央理事会总主席Bahlil Lahadalia称，爪哇岛仍是私人投资者的目标。庞大的经济市场和基础设施因素成为资本所有者的主要吸引力。

而在爪哇以外的地区，在基础设施和经济脉搏方面仍然落后。PINA方案对私企为兴建基础设施是另类选择。两周前政府推出该方案是因为政府和业务实体的合作方案不顺畅。该PINA方案制订指标能弥补基础设施的资金需求500兆盾，而总需求为5000兆盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=176752

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