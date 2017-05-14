Sunday, May 14th, 2017 | Posted by

印尼工商会馆与智利合作
提高两国贸易额

【本报雅加达讯】印尼工商会馆（Kadin）和智利工业联合会（SOFOFA）进行合作，以提高正发展中的两国贸易额。

印尼工商会馆（KADIN）总主席罗善（Rosan P. Roeslani）阐明，这一项以来，由于一些因素，如地理距离使物流费升高、支付系统不同，以及有关来自智利的需求和潜力的消息很少，导致我国与智利的贸易额还相当低。

他在雅加达表示：“我们必须持续发展两国还没完全利用的贸易潜力，以便能提高两国的贸易额，并使两国的贸易关系平衡。”

他解释说，目前我国正修定负面投资表（DNI），以便对外国投资者更加开放。

为使外国商业伙伴拥有更大的机会参与发展我国经济。

政府仍继续洽谈至今年还没没完成，有关我国与智利建立综合经济伙伴的合作协议。

他续说，智利承诺将实施开放的贸易，与逾60个国家，包括欧盟、中国、印度、韩国，以及墨西哥签署22个贸易合作协议。

他认为，我国亦拥有巨大机会，扩展双边贸易和经济的合作，比如和位于南美洲的智利等国。

根据印尼工商会馆的数据，我国已从1964年开始与智利建立双边关系，并在1991年3月份开设印尼大使馆以来，及在2002年成立印尼与智利双边协商论坛后，两国建立的双边关系不断提高。

在2015年印尼与智利之间的贸易额只有3亿2100万美元，而2016年下降29%成为2亿2700万美元。

在2015年我国向智利出口的产品达到1亿4700万美元，而2016年仅1亿4300万美元。

与此同时，2015年我国从智利进口的产品达到1亿7300万美元，而2016年降至8300万美元。我国与智利的贸易，在2015年显呈现逆差，而2016年的贸易顺差。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=182701

Posted by on May 14 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added