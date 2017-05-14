Posted by admin

印尼工商会馆与智利合作

提高两国贸易额

【本报雅加达讯】印尼工商会馆（Kadin）和智利工业联合会（SOFOFA）进行合作，以提高正发展中的两国贸易额。

印尼工商会馆（KADIN）总主席罗善（Rosan P. Roeslani）阐明，这一项以来，由于一些因素，如地理距离使物流费升高、支付系统不同，以及有关来自智利的需求和潜力的消息很少，导致我国与智利的贸易额还相当低。

他在雅加达表示：“我们必须持续发展两国还没完全利用的贸易潜力，以便能提高两国的贸易额，并使两国的贸易关系平衡。”

他解释说，目前我国正修定负面投资表（DNI），以便对外国投资者更加开放。

为使外国商业伙伴拥有更大的机会参与发展我国经济。

政府仍继续洽谈至今年还没没完成，有关我国与智利建立综合经济伙伴的合作协议。

他续说，智利承诺将实施开放的贸易，与逾60个国家，包括欧盟、中国、印度、韩国，以及墨西哥签署22个贸易合作协议。

他认为，我国亦拥有巨大机会，扩展双边贸易和经济的合作，比如和位于南美洲的智利等国。

根据印尼工商会馆的数据，我国已从1964年开始与智利建立双边关系，并在1991年3月份开设印尼大使馆以来，及在2002年成立印尼与智利双边协商论坛后，两国建立的双边关系不断提高。

在2015年印尼与智利之间的贸易额只有3亿2100万美元，而2016年下降29%成为2亿2700万美元。

在2015年我国向智利出口的产品达到1亿4700万美元，而2016年仅1亿4300万美元。

与此同时，2015年我国从智利进口的产品达到1亿7300万美元，而2016年降至8300万美元。我国与智利的贸易，在2015年显呈现逆差，而2016年的贸易顺差。