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印尼央行预计

新年与圣诞假期流通货币达630兆盾

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)预计，在岁末年初和庆祝圣诞节假期的货币供应量或流通的货币为620兆盾-630兆盾，或比达到586.7兆盾的2015年上升6%-7.5%。

日前，央行货币管理部门副主任尤迪(Yudi Harymukti) 在雅加达称，新年在民众流通的货币的确比开斋节时较低。央行估计在新年流通的货币比开斋节期间低2%-3%。

当2016年7月份开斋节时，流通的货币共642兆盾，或比2015年开斋节时流通的货币603.5兆盾提高6.4%。

他说，“预估现金需求的上升，是因为我们看到经济条件不错而且有增长。”

与此同时，为应对现金的缺少和民众提款的需求，无论是直接或者是通过银行业，央行准备好现金供应约88兆盾至94兆盾。

该现金供应数量比2015年的85.6兆盾上升10%，虽然今年民众的非现金交易开始提高。

尤迪说，“虽然开始大量非现金交易，因经济形势复苏，但是民众提取现款的需求也还很多。”

央行估计现金提取的需求上升3%-10%，因有数种因素，例如2016年12月份的假期更多共有九天，而2015年12月份的假期只有七天。