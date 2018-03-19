Posted by admin

印尼央行货币供应量分析

银行业第三方存款者资金增长8.5%

【本报雅加达讯】根据印尼中央银行（央行/BI）货币供应量分析，今年一月份，银行业第三方存款者资金，同比仅增长8.5％达5106兆盾。

印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia Tbk（BNI），股代号BBNI）认为，年初第三方存款者资金（DPK）缓慢的增长，特别是在2018年1月份，是因存款利率下降的趋势之一。

印尼国家银行资深副总经理Corina Leyla Karnalies称，因为定期存款利息下降以及综合股票价格指数（IHSG）的正面情绪，2018年初第三方存款者资金的增长缓慢。因此，民众有其它银行之外的投资选项。

“截至2018年2月份，该银行的第三方存款者资金，同比增长13.7％。”

该银行预计，今年第三方存款者资金有望增长约13％至15％。

根据2018年1月份的银行财务报告，该银行已收取的第三方存款者资金达459兆3200亿盾，比去年同期的405兆6300亿盾增长13.24％。

截至2018年1月份，国家储蓄银行（PT Bank Tabungan Negara Tbk（BTN），股代号BBTN）的第三方存款者资金达66兆5100亿盾，比去年同期的56兆6400亿盾增长17.41％。

国家储蓄银行董事经理Budi Satria称，1月份通常指标成绩并未因各种因素而最大化。根据该银行业务计划（RBB），该银行预计，今年第三方存款者资金有望增长23％。

该银行提高客户资金的政策将通过创建一个有吸引力的计划以及推动电子银行交易。

联昌国际商业银行(PT Bank CIMB Niaga Tbk（CIMB Niaga）股代号BNGA）董事消费者业务经理Lani Darmawan，1月份第三方存款者资金仍增长缓慢是正常现象。

她接着说，该银行的第三方存款者资金总额将根据贷款市场和银行增长情况进行调整。这是为了确保资金成本可维持。所以该银行可提供有吸引力的利息。

该银行仍将重点筹集储蓄和经常账户的廉价资金或经常账户和储蓄账户（CASA）。 “我们拟定指标，今年经常账户和储蓄账户有望增长12％至15％。”

根据该银行财务报告，今年1月份该银行的第三方存款者资金达177兆900亿盾，比去年同期的170兆2200亿盾增长4.04％。从该数字来算，经常账户和储蓄账户份额占57.50％。