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印尼央行行长阿古斯强调

今年基准利率难以回落

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)强调，往后其货币政策的改变由偏向宽松至更加谨慎。这些变化是随着国内通货膨胀潜力和外部动力，主要是在美国，因为今年央行货币宽松空间越来越狭窄，

这也表示不再下调基准利率。央行行长阿古斯(Agus Martowardojo)称，电力补贴的减少，料理机动车辆证件行政费的调整，燃油价格的调整，和燃油统一价格实施计划，成为今年对管理价格或由政府所安排的价格的通货膨胀贡献者。

在确保更健全的财政上，虽然燃油和电费的调整是补贴改革的部分，然而对通货膨胀却有影响。阿古斯说，“我们必须管理好通货膨胀。”

因此，中央银行和政府将更加专注于维持核心通货膨胀和波动较大的食品价格的通货膨胀。

与此同时，从外在方面，央行仔细观察将影响世界经济形势的美国贸易和财政政策。此外，央行亦警惕美国中央银行(美联储/The Fed)的加息计划。

何况是，在最近一个月内，美国经济指示器，例如经济增长，通货膨胀，和失业率并不如此前所估计的那么好。

尽管央行预计美联储政策不如此前的那么积极，阿古斯坦承，央行依然保持警惕，因为美联储的升息将影响到往后三年贷款利息的提高。

他说，“倘若此前偏向宽松的话，现在则谨慎宽松。”