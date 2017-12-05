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印尼央行推出全国支付网关

【本报雅加达讯】经过20年的研究，印尼终于拥有全国支付网关（NPG）。周一（4/12），印尼银行（央行/BI）推出全国支付网关，作为交换实体之间的互连与互操作性的一种形式。

央行行长阿古斯·马尔多瓦尔多约（Agus Martowardojo）在雅加达央行大厦推出该纲领仪式上称，全国支付网关有三个主要目标，即建立一个互连支付生态系统、互操作性，并能够处理交易，包括授权。

希望全国支付网关使民众易于用任何付款渠道进行交易。此前，民众如果想用其他银行设施进行交易，会面临困难，通常还收取一定费用。

“此外，通过全国支付网关，民众可从任何银行进行交易，包括使用任何银行的支付工具与渠道。”

然后，全国支付网关也有望改善消费者的保护，其中通过每次交易中的客户交易数据安全性。这也将在国内处理的过程，以致客户资料不会退出就返回。

目前印尼银行业仍使用Visa、 MasterCard、JCB等的外资支付系统。因所有数据的处理都是在国内完成的，则以前收取的费用可以节省，因为印尼有自己的全国支付网关。央行称，未来现有的外国支付网关将与全国支付网关携手并进。

第三，确保全国支付系统交易数据的可用性和完整性，支持货币政策传导的有效性、中介效率和金融体系弹性。

“全国支付网关也呈现为骨干，以提供政府计划包括非现金社会援助的发放、高速路和公共交通的电子化的全力支持。”

为了达到这个目标，央行于2017年6月21日已颁布第19/8/PBI/2017号印尼银行条例，以及于2017年9月20日颁布有关全国支付网关第19/10/PADG/2017号的理事会会员条例。

央行转型项目中心主任Onny Widjanarko称，该全国支付网关可抑制银行的每月行政费用、转账费用与余额支票费用。这是因为整个支付系统已经连接起来，导致主办方的费用可能会更便宜。

“跨行转账手续费会比较便宜，余额支票费用与月度费用会更低，”他如斯说。